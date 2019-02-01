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    В Курске стартуют соревнования по тайскому боксу

    Сегодня, 10:16
    В Курске стартуют соревнования по тайскому боксу
    В ближайшие четыре дня, с 4 по 7 февраля, Курск станет столицей тайского бокса. В тренировочном центре «МегаГРИННа» состоятся чемпионаты и первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов по этому зрелищному виду спорта. Вход на соревнования — свободный. В них примут участие более 300 спортсменов из почти 30 регионов нашей страны.За награды будут биться и 12 курских атлетов. Вход на соревнования — свободный. Начало соревнований во все дни турнира — в 13.00. Сегодня в 17.30 – парад открытия.

     

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