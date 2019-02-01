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    В Курске в аварии пострадала 8-летняя девочка

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    В Курске в аварии пострадала 8-летняя девочка
    В Курске днём 2 февраля в авариии пострадал ребёнок. ДТП произошло в 14.00 в Сеймском округе.  Как рассказал старший инспектор управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, 70-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» двигался по улице Энгельса со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Сумской. Напротив дома №88 при перестроении из среднего ряда в правый, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Сандеро» под управлением 31-летней женщины, которая ехава в правом ряду в попутном направлении. В результате ДТП пострадали автомобилистка из «Рено» и её маленькая пассажирка – 8 летняя девочка. Пострадавшие, к счастью, отделались ушибами, и после оказания медпомощи были отпущены. Водители были трезвы. В ходе оформления происшествия установлено, что ребёнок перевозрился с нарушением правил перевозки детей. Девочка была пристёгнута, но не использовалось детское удерживающее устройство. 
    В Госавтоинспекции напоминают, что перевозка детей до 12 лет на переднем сидении  должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства, которое соответствует весу и росту ребёнка. С 7 лет ребёнка можно перевозить на заднем сидении, просто пристегнув ремнём. 

     

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