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    Две курские газеты поменяли главредов

    Сегодня, 11:56
    Две курские газеты поменяли главредов
    Две курские газеты поменяли главных редакторов. Это газеты «Курская правда» и «Курск». Бывший руководитель комитета информации и печати в Курской области Наталья Лымарь стала главным редактором старейшего регионального издания «Курская правда. Экс-главред «Курской правды» Ольга Борцова ушла на заслуженный отдых. В газете «Курск» на место Дмитрия Венедиктова, который теперь будет курировать взаимоотношения с государственными СМИ в региональной администрации, пришёл Сергей Афанасьев. До этого он руководил редакцией еженедельника «Житьё-Бытьё»

     

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