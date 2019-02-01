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    Курск – один из городов с самой благополучной экологической обстановкой

    Сегодня, 12:40
    Курск – один из городов с самой благополучной экологической обстановкой
    Курск – один из городов с самой благополучной экологической обстановкой. Рейтинг составила организация "Зелёный патруль". Его возглавила Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятку в порядке убывания попали Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург. А вот среди регионов с самым грязным воздухом первое место досталось Забайкальскому краю, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Также в список попали Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

     

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