Курск – один из городов с самой благополучной экологической обстановкой

Курск – один из городов с самой благополучной экологической обстановкой. Рейтинг составила организация "Зелёный патруль". Его возглавила Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятку в порядке убывания попали Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург. А вот среди регионов с самым грязным воздухом первое место досталось Забайкальскому краю, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Также в список попали Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области. Сегодня, 12:40 К списку новостей