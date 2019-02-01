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    Куряне возмущены январским квитанциями от «Квадры»

    Сегодня, 11:01
    Куряне возмущены январским квитанциями от «Квадры»
    Многие жители Курска уже получили квитанции от «Квадры» за январь. Суммы горожан неприятно удивили.  
    3232 рубля за 46 квадратов – это норма? Возмущаются куряне в соцсетях. 
    За двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров за отопление нам начислили 3200. Разница по сравнению с декабрём – больше двух тысяч рублей. Да, тарифы увеличены, но гигакаллория подорожала на 29 рублей 72 копейки, а платёж увеличился сразу на треть, — возмущается другая горожанка.  
    И вот сегодня пресс-служба курского филиала ПАО «Квадра» объяснила, с чем связан рост цифр в январских квитанциях.
    - Во-первых, на росте платежей отразился тот факт, что большинство управляющих компаний в декабре сдавали показания общедомовых приборов учёта тепловой энергии раньше обычного, до 21-го числа. Как следствие, неоплаченные декабрьские дни «перешли» на январь. В результате в январских квитанциях расчетный период составил до 40 дней, — пояснили в компании.
    Второй причиной роста платежей теплоэнергетики называют то, что январь был холоднее декабря.
    - Соответственно потребление тепла жилым фондом выросло. Если в декабре мы отпустили 288 тысяч гигакалорий тепловой энергии, то в январе – уже 366 тысяч. Это в итоге сказалось на сумме платежей – она увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем, — резюмировали в филиале «Квадры».

     

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