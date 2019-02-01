Куряне возмущены январским квитанциями от «Квадры»

Многие жители Курска уже получили квитанции от «Квадры» за январь. Суммы горожан неприятно удивили.

3232 рубля за 46 квадратов – это норма? Возмущаются куряне в соцсетях.

За двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров за отопление нам начислили 3200. Разница по сравнению с декабрём – больше двух тысяч рублей. Да, тарифы увеличены, но гигакаллория подорожала на 29 рублей 72 копейки, а платёж увеличился сразу на треть, — возмущается другая горожанка.

И вот сегодня пресс-служба курского филиала ПАО «Квадра» объяснила, с чем связан рост цифр в январских квитанциях.

- Во-первых, на росте платежей отразился тот факт, что большинство управляющих компаний в декабре сдавали показания общедомовых приборов учёта тепловой энергии раньше обычного, до 21-го числа. Как следствие, неоплаченные декабрьские дни «перешли» на январь. В результате в январских квитанциях расчетный период составил до 40 дней, — пояснили в компании.

Второй причиной роста платежей теплоэнергетики называют то, что январь был холоднее декабря.

- Соответственно потребление тепла жилым фондом выросло. Если в декабре мы отпустили 288 тысяч гигакалорий тепловой энергии, то в январе – уже 366 тысяч. Это в итоге сказалось на сумме платежей – она увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем, — резюмировали в филиале «Квадры».