Курская область в числе лидеров по заболеваемости бешенством
Сегодня, 13:25
Курская область в числе лидеров по заболеваемости бешенством в России. Такие данные приводит Россельхознадзор. На первом месте по заболеваемости и распространению бешенства стоят собаки – 40 случаев по стране. Далее следуют лисы – 27 случаев, кошек – 18 случаев, крупного рогатого скота – 9 случаев, енотовидных собак – 4 случая. По одному случаю бешенства было выявлено у крыс, лосей, волков и песцов полярных. Бешенство – чрезвычайно опасное заболевание, вылечить его нельзя. Летальный исход гарантирован. Единственный способ не заболеть – курс профилактических прививок. Пренебрежение вакцинацией привело к тому, что несколько лет назад в Курской области от бешенства скончалась женщина.