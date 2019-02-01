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    Курская область в числе лидеров по заболеваемости бешенством

    Сегодня, 13:25
    Курская область в числе лидеров по заболеваемости бешенством
    Курская область в числе лидеров по заболеваемости бешенством в России.  Такие данные приводит Россельхознадзор. На первом месте по заболеваемости и распространению бешенства стоят собаки – 40 случаев по стране. Далее следуют лисы – 27 случаев, кошек – 18 случаев, крупного рогатого скота – 9 случаев, енотовидных собак – 4 случая. По одному случаю бешенства было выявлено у крыс, лосей, волков и песцов полярных. Бешенство – чрезвычайно опасное заболевание, вылечить его нельзя. Летальный исход гарантирован. Единственный способ не заболеть – курс профилактических прививок. Пренебрежение вакцинацией привело к тому, что несколько лет назад в Курской области от бешенства скончалась женщина.

     

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