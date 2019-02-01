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    Курянин претендует на всероссийскую премию развития уличного современного спорта

    Сегодня, 13:59
    Курянин претендует на всероссийскую премию развития уличного современного спорта
    Поддержите нашего земляка Евгения Амельчинкова в его борьбе за развитие спорта в курских дворах. Он один из претендентов на всероссийскую конкурс-премию развития уличного современного спорта и творчества «КАРДО». «КАРДО» – своего рода «Оскар» за вклад в будущее уличного искусства и спорта. Евгений – лидер движения «Streetworkout» в нашем городе, а также основатель команды по уличному фитнесу («ABSOLUTE WORKOUT team»). Цель Евгения и его команды –строительство специализированных воркаут-площадок в Курске, доступных каждому, кто занимается или хочет заниматься воркаутом. Проголосовать за Евгения Амельчинкова  можно на странице премии КАРДО в соцсети ВКонтакте. Победителей назовут 14 апреля. 

     

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