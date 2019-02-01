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    «Инвента» переиграла МБА в овертайме

    Вчера, 14:09
    «Инвента» переиграла МБА в овертайме
    В воскресенье, 3 февраля в Курске в рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги «Инвента» встречалась с МБА из Москвы. Курянки в непростом поединке взяли верх над москвичками со счётом 81:80. Для выявления победителя понадобились два овермайма — 50 минут игрового времени. Лучшими в составе победительниц стали: Елизавета Шабанова — на её счету 24 очка, Ольга Фролкина заработала  19 баллов, Сабина Абайдуллина принесла команде 12 очков. «Инвента» занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующей игре 10 февраля команда Элен Шакировой на выезде сразится с оренбургской «Надеждой». 

     

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