«Инвента» переиграла МБА в овертайме

В воскресенье, 3 февраля в Курске в рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги «Инвента» встречалась с МБА из Москвы. Курянки в непростом поединке взяли верх над москвичками со счётом 81:80. Для выявления победителя понадобились два овермайма — 50 минут игрового времени. Лучшими в составе победительниц стали: Елизавета Шабанова — на её счету 24 очка, Ольга Фролкина заработала 19 баллов, Сабина Абайдуллина принесла команде 12 очков. «Инвента» занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующей игре 10 февраля команда Элен Шакировой на выезде сразится с оренбургской «Надеждой».