Курское огнеборцы спасли спящую в квартире девочку

Курским спасателям пришлось проникнуть в квартиру, где спала школьница. Инцидент произошёл в Щиграх. 1 февраля на телефон регионального МЧС поступило сообщение от семейной пары, чья дочь закрылась дома и не открывала дверь. По словам щигровцев, они отлучились по делам и оставили девочку одну. После возвращения дверь в квартиру им никто не открыл. Не помогли ни многочисленные звонки, ни стук в дверь. Родители обратились в Службу спасения. Огнеборцы по лестнице поднялись на второй этаж, где и проживает обратившаяся за помощью семья. Они проникли в жилище и открыли дверь родителям. Как оказалось, девочка (школьница младших классов) крепко спала и не слышала звонков и стука в дверь.

Похожая история произошла на следующий день в Солнцевском районе. Там за помощью к спасателям обратилась мама, которая вышла на минуту с соседке. Дверь захлопнулась. В квартире остались двое детей, одному из которых чуть меньше двух лет, другому – около трёх. Пока дожидались помощи от профессионалов, женщине помогали соседи, но все их попытки взломать замок оказались тщетны. Сама мама через дверь объясняла малышам, как надо открыть дверь. Ребята не плакали, спокойно отвечали. С помощью гидравлического инструмента спасатели вскрыли двери. Спасательная операция заняла несколько минут. Женщина поблагодарила огнеборцев за помощь, пообещав быть впредь более внимательной.

МЧС России по Курской области призывает всех, кому угрожает опасность из-за захлопнувшейся двери, немедленно звонить на номер 112.