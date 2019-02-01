На выходных в Курской области задержали 19 пьяных водителей

В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего в период с 1 по 3 февраля они задержали 19 пьяных водителей, ещё четверо - отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а десятерых - задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования.





Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДДУМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.