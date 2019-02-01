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    На выходных в Курской области задержали 19 пьяных водителей

    Вчера, 15:08
    На выходных в Курской области задержали 19 пьяных водителей
    В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего в период с 1 по 3 февраля они задержали 19 пьяных водителей, ещё четверо - отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а десятерых - задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования.

    Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДДУМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

     

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