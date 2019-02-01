В Москве задержали одного из владельцев салона "РусьАвто", передаёт информагентство "Секунда". Он уже доставлен в Курск и арестован. Об этом сообщили в УМВД по Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Салон существовал на тот момент почти год, многие машины действительно продавали и очень быстро. Люди получали деньги. Кто-то пытался реализовать в салоне уже вторую, кто-то третью машину. Салон заработал кредит доверия. Но, так как всё было устроено по принципу пирамиды, она, в конце концов, рухнула. И многие, в том числе и я, остались без машины, без документов на машину и без денег, - рассказывает Юрий Щёголев, пострадавший от действий аферистов.

В пятницу и субботу курские следователи опрашивали персонал организации.

Сейчас похищенные автомобили пытаются вернуть их владельцам, - говорят в полиции. - Ни одно заявление не будет проигнорировано. Мы просим отнестись с пониманием, ведь машины разъехались по всей стране, и правоохранительные органы ведут работу сразу в нескольких субъектах РФ.

В УМВД также просят всех пострадавших граждан, ещё не обратившихся с заявлениями, сделать это в кратчайшие сроки. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба, нанесёного руководством салона "Русьавто", потерпевших опрашивают.