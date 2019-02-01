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    Восемь домов на улице Энгельса Курска остались без горячей воды и отопления

    Вчера, 15:27
    Восемь домов на улице Энгельса Курска остались без горячей воды и отопления
    Сегодня в Курске зафиксирован очередной порыв теплосети. ЧП случилось на улице Энгельса. Представители «Квадры» уже выехали на место и занялись ремонтом. Предстоит заменить 50-метровый участок трубопровода, повреждённый в результате внешней коррозии. На время ремонта пришлось приостановить подачу тепла и горячей воды в 8 жилых домов. Это 4 дома, расположенные на улице Энгельса - №№ 134а, 136, 138, 138a, дом №44 по улице 3-я Песковская и дома №№ 4, 6, 8 по 3-му Шоссейному переулку.
    В «Квадре» пообещали завершить работы и возобновить подачу горячей воды и тепла к 5 вечера.

     

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