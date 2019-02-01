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    В центре Курска талая вода залила два подъезда многоэтажки

    Вчера, 15:30
    В центре Курска талая вода залила два подъезда многоэтажки
    В центре Курска талая вода залила два подъезда многоэтажного дома, пишет сегодня информагентство "Секунда". Это произошло  по адресу улица Ленина 65. Теперь ремонт требуется буквально во всех квартирах с первого по четвёртый этажи. Жильцы утверждают, что в 2016 в доме проводился капитальный ремонт. 
    В дополнение хочу сказать, что температурные качели у нас ещё продолжатся.  По прогнозу Гидрометцентра, в тёмное время суток столбик термометров может опуститься до -5º, днём же – подняться до +2º.

     

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