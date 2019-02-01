На ремонт памятника Ленину уже потратили 300 тысяч

На сайте Госзакупок есть информация об уже завершённых тендерах в прошлом году, касаемых ремонта памятника Ленину на Красной площади Курска. На монумент уже потрачено около 300 тысяч рублей. Около ста тысяч потребовалось на разработку документации о проведении противоаварийных работ, ещё почти столько же на обследование монумента. Также около 100 тысяч необходимо было для проведения комплексных научных исследований. Итоговым результатом стала смета на сумму в почти 10 млн.

На сайте Госзакупок есть информация и об аукционах, которые проводились для выполнения ремонта других памятников в Курске в 2018-м. Самыми скромными оказались расходы на восстановление монумента Александру Невскому в Первомайском парке – 19 тыс. 150 руб. На ремонт нескольких объектов мемориала "В честь героев Курской битвы" потребовалось 692 тысячи рублей и ещё 60 тысяч – на мытьё памятника Георгию Жукову.

Тем временем на сайте Сhange.org ещё на прошлой неделе появилась петиция. В ней куряне обращаются к главе региона Роману Старовойту и мэру Николаю Овчарову и просят адекватно оценить стоимость работ по реконструкции памятника. По состоянию на 4 февраля её подписали около 100 человек