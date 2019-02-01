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    Любой курянин может стать общественным инспектором по охране окружающей среды

    Сегодня, 09:26
    Любой курянин может стать общественным инспектором по охране окружающей среды
    Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области обращается ко всем неравнодушным гражданам, которые хотят заботиться о родной природе. Любой желающий старше 18 лет может стать общественным инспектором по охране окружающей среды. Если вы хотите посодействовать в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе – не стесняйтесь, обращайтесь в Департамент.  Для этого нужно написать соответствующее заявление и пройти собеседование. В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. К заявлению нужно приложить копию паспорта, две фотографии размером 3х4 см, и копия документа об образовании.

     

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