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    В Курске объявили тендер на отлов бродячих животных

    Сегодня, 09:28
    В Курске объявили тендер на отлов бродячих животных
    На официальном сайте госзакупок размещён тендер на отлов и содержание безнадзорных животных в Курске. Заявки можно оставлять до 8 февраля, сам аукцион состоится 11 февраля, а общая цена годового контракта составляет более 1,5 млн. рублей.  В пояснительной записке определяется, что безнадзорные животные – это собаки и кошки, которые не имеют собственника, либо собственник которых неизвестен, либо от которых собственник отказался, в том числе имеющие ошейник, но находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождения человека.  Для выполнения контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны иметь необходимое оборудование и транспорт для перевозки животных, пункт временного содержания безнадзорных животных, специально подготовленных, не состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах работников. Плановый отлов (один раз в месяц) будет проводиться по графику. При заявлении об агрессии безнадзорного животного заявка выполняется в течение суток. Далее следует список конкретных затрат, рассчитанных по бюджету контракта. В графе «Содержание безнадзорного животного, включая 2-х разовое кормление (1 день) корм, вода, минеральные/витаминные добавки – вакцинация против бешенства (шприц, перчатки) – механическая уборка, дезинфекция, дезсредства, перчатки и зарплата рабочего по уходу за животными, ветврача- профилактические/лечебные» составляет 245 рублей в день. 

     

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