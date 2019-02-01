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    Между Курском и Москвой увеличится количество поездов «Ласточка»

    Сегодня, 09:58
    Между Курском и Москвой увеличится количество поездов «Ласточка»
    В преддверии Международного женского дня, 7 марта, между Москвой и Курском увеличится количество скоростных электропоездов «Ласточка». Продлится маршрут следования поездов «Ласточка» №721/724 до Курска, которые обычно курсируют под номером №725/726 между столицей и Орлом, - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 
     Из Москвы «Ласточка» отправится в 8:30, а из Курска - в 17:05. Время в пути составит пять с половиной часов. Для посадки и высадки пассажиров электропоезд сделает остановку на станциях «Серпухов», «Тула», «Скуратово», «Мценск», «Орёл», «Змиёвка», «Глазуновка», «Поныри» и «Золотухино».

     

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