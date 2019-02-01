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    Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

    Сегодня, 10:22
    Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
    Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает сайт ведомства. Сотрудники ведомства расскажут об основных правилах профилактики заболеваний, об отличии симптомов и мерах, которые необходимо принять при первых признаках недомогания. Специалисты дадут рекомендации о том, как предотвратить простудные инфекции у детей, а также расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний. Тем временем, грипп в России захватывает всё новые территории. Эпидемия бушует уже в 43 регионах. На карантин закрываются школы.
    В Курской области эпидпорог тоже превышен. По итогам прошедшей недели (с 28 января  по 03 февраля ) в целом по области заболели  гриппом и ОРВИ 7348 человек. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет. 
    Кроме того, в связи с начавшимся подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ региональное Управление Роспотребнадзора подготовило Постановление «О мерах по противодействию распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Курской области в 2019 году».

     

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