Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает сайт ведомства. Сотрудники ведомства расскажут об основных правилах профилактики заболеваний, об отличии симптомов и мерах, которые необходимо принять при первых признаках недомогания. Специалисты дадут рекомендации о том, как предотвратить простудные инфекции у детей, а также расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний. Тем временем, грипп в России захватывает всё новые территории. Эпидемия бушует уже в 43 регионах. На карантин закрываются школы.

В Курской области эпидпорог тоже превышен. По итогам прошедшей недели (с 28 января по 03 февраля ) в целом по области заболели гриппом и ОРВИ 7348 человек. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет.

Кроме того, в связи с начавшимся подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ региональное Управление Роспотребнадзора подготовило Постановление «О мерах по противодействию распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Курской области в 2019 году».