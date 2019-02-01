В Курской области будут сопровождать пассажирские автобусы с организованными группами

Ещё одно немаловажное распоряжение отдал врио губернатора Роман Старовойт. Отныне в Курской области будут сопровождать организованные группы пассажиров, приезжающих в регион на автобусах, от административной границы до места назначения. Такое решение принято после аварии с гибелью людей в автобусе под Калугой, сообщает ТАСС. Там в аварии из находившихся в автобусе 45 человек, среди которых был 31 ребёнок, погибли семеро, в том числе трое детей, пострадали 33 человека. В больницах Калуги остаются восемь пострадавших. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, механизм сопровождения в ближайшее время более подробно проработают в соответствующих ведомствах и комитетах администрации. В частности, рассмотрят вариант сопровождения организованных групп нарядами ГИБДД. Сегодня, 10:43 К списку новостей