МРСК Центра в 2018 году сэкономила более 600 миллионов рублей благодаря реализации мероприятий по снижению потерь в сетях

В ПАО «МРСК Центра» подвели результаты работы в 2018 году по снижению потерь в электрических сетях. По итогам года их уровень в целом по Обществу составил 10,59 % , что на 0,43% ниже показателей установленных в бизнес-плане. Экономия составила 232,6 млн. кВт*ч или 606,6 млн. рублей.

Достижению данного результата способствовала реализуемая МРСК Центра Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии, включающая в себя комплекс организационных и технических мероприятий.

Наибольший эффект приносят рейды по выявлению безучетного электропотребления, проводимые персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности. По результатам этой работы в 2018 году в полезный отпуск было включено 74,4 млн. кВт*ч электроэнергии, украденной недобросовестными потребителями, на общую сумму 207 млн. рублей.

В число эффективных технических мероприятий, способствующих снижению потерь, входят перераспределение нагрузок и отключение незагруженных трансформаторов на подстанциях, установка провода большего сечения на перегруженных ЛЭП, монтаж на линиях самонесущего изолированного провода.

Средства, сэкономленные МРСК Центра в результате реализации Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, используются в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных производственных задач, которые стоят перед компанией.