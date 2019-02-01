Сегодня в Курск привезут чудотворную икону преподобного Гавриила Ургебадзе

Сегодня, 5 февраля в 16.45 в Знаменский мужской монастырь прибудет чудотворная икона преподобноисповедника Христа ради юродивого Гавриила Ургебадзе с частицей его мантии и доски, на которой он был погребен, сообщает сайт Курской епархии. Принесение святыни осуществляется по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа.

Ежедневно утром и вечером после богослужений будут совершаться молебны преподобному Гавриилу.

Преподобному Гавриилу Ургебадзе молятся во всех житейских нуждах, об исцелении душевных и телесных болезней, онкологических заболеваний.

Икона будет находиться в Знаменском соборе с 5 по 13 февраля.