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    Сегодня в Курск привезут чудотворную икону преподобного Гавриила Ургебадзе

    Сегодня, 13:39
    Сегодня в Курск привезут чудотворную икону преподобного Гавриила Ургебадзе
    Сегодня, 5 февраля в 16.45 в Знаменский мужской монастырь прибудет чудотворная икона преподобноисповедника Христа ради юродивого Гавриила Ургебадзе с частицей его мантии и доски, на которой он был погребен, сообщает сайт Курской епархии. Принесение святыни осуществляется по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа.
    Ежедневно утром и вечером после богослужений будут совершаться молебны преподобному Гавриилу.
    Преподобному Гавриилу Ургебадзе молятся во всех житейских нуждах, об исцелении душевных и телесных болезней, онкологических заболеваний.
    Икона будет находиться в Знаменском соборе с 5 по 13 февраля.

     

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