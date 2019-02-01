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    Во Льгове завели дело на водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору

    Сегодня, 14:26
    Во Льгове завели дело на водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору
    Начальник отдела ГИБДД отказался от взятки. Денег ему пытался дать нетрезвый водитель, машину которого ночью остановили на автодороге «Льгов-Суджа». Всё происходило во Льговском районе Курской области, сообщает сайт Управления МВД России по Курской области. Водитель, понимая, что его ждёт наказание, решил откупиться. 2500 рублей он положил в карман передней двери патрульного авто. Инспектор же сообщил об этом куда следует, собственно в дежурную часть районного отдела полиции. в итоге возбудили уголовное дело. Его фигурантом, конечно же, является тот самый нетрезвый водитель. Дело возбуждено по статье мелкое взяточничество.

     

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