Во Льгове завели дело на водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору
Сегодня, 14:26
Начальник отдела ГИБДД отказался от взятки. Денег ему пытался дать нетрезвый водитель, машину которого ночью остановили на автодороге «Льгов-Суджа». Всё происходило во Льговском районе Курской области, сообщает сайт Управления МВД России по Курской области. Водитель, понимая, что его ждёт наказание, решил откупиться. 2500 рублей он положил в карман передней двери патрульного авто. Инспектор же сообщил об этом куда следует, собственно в дежурную часть районного отдела полиции. в итоге возбудили уголовное дело. Его фигурантом, конечно же, является тот самый нетрезвый водитель. Дело возбуждено по статье мелкое взяточничество.