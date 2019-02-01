В Курске арестовали 43-летнюю хозяйку наркопритона

Курские полицейские задержали 43-летнюю жительницу Сеймского округа, подозреваемую в организации и содержании в своей квартире наркопритона.

Курянка состояла на учёте в областной наркологической больнице, имела судимость за хранение и сбыт запрещённых препаратов, сама употребляла наркотики. Известно также, что женщина была лишена родительских прав. Воспитанием её 9-летнего сына занималась бабушка.

Несколько месяцев подряд женщина предоставляла жильё лицам, употребляющим наркотики. Гости расплачивались с хозяйкой порцией запрещённых веществ и алкоголем. Подозреваемая пояснила, что на совершение преступления её толкнула тяжёлая зависимость.

Возбуждено уголовное дело.