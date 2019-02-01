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    В Железногорске сотрудники ДПС задержали уличного грабителя

    Сегодня, 14:49
    В Железногорске сотрудники ДПС задержали уличного грабителя
    В Железногорске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину на улице Курская.

    Жтельница города горняков рано утром возвращалась домой. По пути встретила неизвестного, который предложил её проводить. Они вызвали такси и поехали к её дому. По прибитии попутчик напал на 47-летнюю женщину и силой вырвал из её рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Потерпевшая сразу же  позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировки незамедлительно передали всем наружным нарядам полиции.

    В ходе поисков, по «горячим следам», экипаж ДПС заметил подходящего под описание мужчину. Его задержали недалеко от места преступления. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к нападению. Им оказался 24-летний гражданин другого государства, приехавший в Россию на заработки. Похищенное имущество изъято и передано законной владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. На время следствия преступник арестован.

     

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