В Железногорске сотрудники ДПС задержали уличного грабителя

В Железногорске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину на улице Курская.





Жтельница города горняков рано утром возвращалась домой. По пути встретила неизвестного, который предложил её проводить. Они вызвали такси и поехали к её дому. По прибитии попутчик напал на 47-летнюю женщину и силой вырвал из её рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировки незамедлительно передали всем наружным нарядам полиции.





В ходе поисков, по «горячим следам», экипаж ДПС заметил подходящего под описание мужчину. Его задержали недалеко от места преступления. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к нападению. Им оказался 24-летний гражданин другого государства, приехавший в Россию на заработки. Похищенное имущество изъято и передано законной владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. На время следствия преступник арестован.