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    Железногорец, пытаясь найти подработку в Интернете, лишился 150 тысяч рублей

    Сегодня, 15:12
    Железногорец, пытаясь найти подработку в Интернете, лишился 150 тысяч рублей
    Правоохранители проводят проверку по факту мошенничества. В полицию обратился житель Железногорска. В поисках дополнительного заработка 54-летний мужчина разместил объявление в Интернете. Через некоторое время ему позвонил мужчина из Воронежской области и предложил ухаживать за его престарелым отцом, проживающим в Железногорске. Курянин, не долго думая, согласился. Собеседник предложил сразу перевести ему аванс и деньги на различные нужды. Для этого он попросил мужчину проследовать до ближайшего платежного терминала и произвести несколько банковских операций. Тот выполнил все требования незнакомца. И после того, как только железногорец продиктовал все коды доступа, пришедшие ему смс-сообщением, почти сразу же обнаружил списание денег со своих счетов 150 тысяч рублей.
    Полицейским удалось установить, что денежные средства были перечислены в Тульскую область.
    Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам об участившихся фактах мошенничеств в сети Интернет. Будьте бдительны и не сообщайте мошенникам никаких данных ваших банковских карт.

     

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