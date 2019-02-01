Разъярённые куряне требуют от «Квадры» объяснений

Сегодня разъярённые куряне собрались в офисе «Квадры». Жители нашего города пытаются выяснить, откуда взялись огромные цифры в их квитанциях за январь. Видео появилось в сети. Куряне требуют назвать причины роста платежей по сравнению с предыдущим месяцем. Накануне «Квадра» объяснила: январь был холоднее декабря, также на январь перешли неоплаченные декабрьские дни.

Депутат горсобрания Дмитрий Гулиев обратился в Прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Госжилинспекцию с просьбой провести проверку законности и обоснованности этих начислений.

"Квадра уже выступила с объяснением, аргументировав большие суммы холодами. Почему тогда в тёплые месяцы начисленные суммы не уменьшаются пропорционально январскому повышению?", - написал депутат на своей странице в соцсети.

Похоже, повторяется история с квитанциями за вывоз мусора. Мы следим за развитием событий.