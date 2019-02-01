поиск по сайту
 

    Разъярённые куряне требуют от «Квадры» объяснений

    Сегодня, 15:10
    Разъярённые куряне требуют от «Квадры» объяснений
    Сегодня  разъярённые куряне собрались в офисе «Квадры». Жители нашего города пытаются выяснить, откуда взялись огромные цифры в их квитанциях за январь. Видео появилось в сети. Куряне требуют назвать причины роста платежей по сравнению с предыдущим месяцем. Накануне «Квадра» объяснила:  январь был холоднее декабря, также на январь перешли неоплаченные декабрьские дни.  
    Депутат горсобрания Дмитрий Гулиев обратился в Прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Госжилинспекцию с просьбой провести проверку законности и обоснованности этих начислений.
    "Квадра уже выступила с объяснением, аргументировав большие суммы холодами. Почему тогда в тёплые месяцы начисленные суммы не уменьшаются пропорционально январскому повышению?", - написал депутат на своей странице в соцсети.  
     Похоже, повторяется история с квитанциями за вывоз мусора. Мы следим за развитием событий. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама