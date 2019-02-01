В Курской областной Книге Памяти появились новые имена
Сегодня, 15:35
Электронная версия Курской областной Книги Памяти пополнилась новыми именами, сообщает официальный сайт региональной Администрации. В Книгу вошли имена 11 651 советского солдата, чьи останки захоронены в Поныровском районе, 169 курских бойцов, не вернувшихся с войны, а также уточнены места захоронений 151 нашего земляка. Всего же в электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 376 тысяч персоналий. Новые материалы размещены на сайтах областного комитета по делам молодёжи и туризму и Курского государственного университета.