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    В Курской областной Книге Памяти появились новые имена

    Сегодня, 15:35
    В Курской областной Книге Памяти появились новые имена
    Электронная версия Курской областной Книги Памяти пополнилась новыми именами, сообщает официальный сайт региональной Администрации. В Книгу вошли имена 11 651 советского солдата, чьи останки захоронены в Поныровском районе, 169 курских бойцов, не вернувшихся с войны, а также уточнены места захоронений 151 нашего земляка. Всего же в электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 376 тысяч персоналий. Новые материалы размещены на сайтах областного комитета по делам молодёжи и туризму и Курского государственного университета. 

     

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