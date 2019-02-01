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    В Курской области вновь прогнозируют снег с дождём

    Сегодня, 18:14
    В Курской области вновь прогнозируют снег с дождём
    В ближайшие сутки Курскую область вновь ожидают осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. По прогнозу Гидрометцентра,  в регионе будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром и днём также пройдут осадки - местами умеренные, местами сильные.
    В утренние часы возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах образуется гололедица, - предупреждают в региональном МЧС.
    Ночью температура воздуха будет колебаться от пяти градусов мороза до нуля, днём - от 3º мороза до 2º тепла.

     

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