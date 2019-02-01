В Курской области вновь прогнозируют снег с дождём

В ближайшие сутки Курскую область вновь ожидают осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. По прогнозу Гидрометцентра, в регионе будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром и днём также пройдут осадки - местами умеренные, местами сильные.

В утренние часы возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах образуется гололедица, - предупреждают в региональном МЧС.

Ночью температура воздуха будет колебаться от пяти градусов мороза до нуля, днём - от 3º мороза до 2º тепла.