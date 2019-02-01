В Курской области приостановили работу колхоза

В Солнцевском районе Курской области по решению суда судебный пристав исполнитель приостановил работу колхоза «Победа» на два месяца в части реализации продукции животного происхождения. Всё это произошло после проверки, проведённой Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ревизоры обнаружили нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Теперь до окончания срока административного приостановления деятельности судебный пристав-исполнитель будет осуществлять выезды на приостановленный объект с целью проверки исполнения судебного решения.