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    В Курской области приостановили работу колхоза

    Сегодня, 08:51
    В Курской области приостановили работу колхоза
    В Солнцевском районе Курской области по решению суда судебный пристав исполнитель приостановил работу колхоза «Победа» на два месяца в части реализации продукции животного происхождения. Всё это произошло после проверки, проведённой Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ревизоры обнаружили нарушения ветеринарно-санитарных правил.
    Теперь до окончания срока административного приостановления деятельности судебный пристав-исполнитель будет осуществлять выезды на приостановленный объект с целью проверки исполнения судебного решения.

     

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