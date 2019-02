“Час независимой музыки” с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в "Часе независимой музыки” Алексея Иванова прозвучит компиляция «Post-Punk-24».





1. Mr. Partridge - Cairo (Take Away / The Lure Of Salvage ‘1980)





2. Kebab - Anti - L (Life It's A Joke 7''1982)





3. Amoebas in Chaos - Designer Genes (VA -Red Snerts: The Sound of Gulcher’1981)





4. God And The State - Red Square (The Complete Works Of God And The State ‘1985)





5. Heads on Sticks - Shadows (Second Feed ‘1987)





6. Maid In Belgium - Feel The Beat (V.A. – No Big Business 2’1983)





7. M-Bryo & D.M.T - The Empty Street (V.A. – No Big Business 2’1983)





8. Conceputol - Bulk Fiber (Bulk Fiber / The Space Invaders 7''198?)





9. Club Of Rome - Sacrifice (T.M.I. 015: A Compilation ‘1982)





10. Dier - Hop-hop (The Pleasure Culture‘1982)





11. Nexda - Threeseventyfive (Second 12'' ‘1982)





12. Nasmak - Take a Look (4our Clicks’1982)





13. Visitors - Distance (Poet's End 1979 - 1981)





14. CHBB - Ima Iki-Mashoo (CB-BB’1981)





15. Blank Students - I Want To Be Happy (We Are Natives / I Want To Be Happy 7" ‘1980)





16. Kamikaze Refrigerators - Lofty Thoughts (Happy Thoughts’1986)





17. Red Wedding - Drums (Up And Down The Aisle’1982)





18. Mission - When Thunder Comes (When Thunder Comes’1986)





19. La Voix Qui Rit - Huba Huba (VA - Colonial Vipers’1982)





20. The Higsons - I Don't Want To Live With Monkeys (I Don't Want To Live With Monkeys ! 7'' ‘1981)





21. The Train Set - She's Gone (She's Gone 12'' ‘1988)





22. Dog Eat Dog - Rollover (Dog Eat Dog comp)





23. YU - Dull Blade Slice (We Are Yu’1982)





24. Rancid Vat - Death Train (Iconoclastic Icons - The West Coast Years: 1981 – 1993)