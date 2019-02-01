На ремонт Дома Советов потратят 50 миллионов рублей

Издание «Друг для друга» опубликовало постановление врио губернатора «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта государственной собственности Курской области». В документе идёт речь о планах по реконструкции Дома Советов. Итак, собственно о цифрах, указанных в документе. На разработку проектно-сметной документации планируется направить 1 миллион 400 тысяч рублей. Ещё 48 миллионов 600 тысяч бюджетных инвестиций планируется выделить для самой реконструкции. Фронт работ в документе не уточняется. Но в приложении говорится о столовой «мощностью 350 посещений в день». При этом источник издания в региональном комитете строительства отметил, что речь идёт о нескольких помещениях.

Появился также комментарий областной администрации.

«48,6 миллиона рублей — это максимум, предусмотренный утвержденным в конце прошлого года бюджетом области на 2019 год на проведение ремонтных работ. Однако перед началом каких-либо ремонтных работ будет проведена экспертиза здания и его коммуникаций, результаты которой будут опубликованы.

Здание находится не в лучшем состоянии и деньги были выделены, но в этом году планируется провести только самые необходимые работы, такие как, замена канализационных труб. Тратить бюджетные средства в таких больших объемах на ремонт сейчас нецелесообразно. Сумма, указанная в документе, не предполагает именно ремонт столовой».