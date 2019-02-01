Пострадавшие от падения сосулек на автомобили могут требовать компенсацию

Из-за перепадов температуры участились случаи падения с крыш снега или сосулек. Кто-то уже лишился стёкол в автомобиле, у кого-то снег повредил крышу авто. Так вот, пострадавшие вправе требовать компенсацию, поясняют в обладминистрации. За причинённый материальный ущерб или вред здоровью в таких случаях отвечают управляющие компании или ТСЖ – в жилых домах, в торговых центрах – их собственник, на мостах – муниципальные власти. Только на прошлой неделе жилинспекция составила три протокола в отношении юридических лиц, не выполнивших обязанности по расчистке снега с крыш. Как советует член Общественной палаты Курской области, адвокат Александр Терновцев, для того, чтобы получить компенсацию, нужно сфотографировать место происшествия и причинённый ущерб, найти управляющую компанию и не менее двух свидетелей, вызвать полицию для составления протокола. Помощь в этом вопросе готова оказать комиссия по общественному контролю Общественной палаты Курской области.