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    В Курской области стартовали гастрономические экспедиции: туристов угостили картофельной друнькой

    Сегодня, 10:50
    В Курской области стартовали гастрономические экспедиции: туристов угостили картофельной друнькой
    В Курской области состоялась первая гастрономическая экспедиция.  Гостей принимали в Курчатовском районе. Туристов угощали и знакомили с процессом приготовления старинного блюда жителей деревни Дроняево — картофельной друньки. «Друнька» — это картофельный пирог. В его основе картофельное пюре с домашними яйцами, сливочным маслом и молоком, сверху обязательно блюдо смазывается сметаной.  Это запеканка, которая обязательно понравится взрослым и детям. Этот проект — возможность знакомства с кулинарными традициями Курской области не только местных жителей, но и гостей нашего региона, а также сохранение старинных культурных особенностей, которые присущи Соловьиному краю, — рассказывает Максим Константинович Криволапов, директор ОБУ «Областной центр туризма». В рамках проекта туристско-информационным центром Курской области запланировано 5 гастрономических экспедиций. Следующая отправится в Поныровский район, там участники попробуют кашу с интересным названием «гарбузня».

     

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