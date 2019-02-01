Межведомственная комиссия проверит обоснованность счетов за отопление

Межведомственная комиссия провела оперативное совещание с руководством ПАО «Квадра». Во вторник, возмущённые огромными счетами за отопление, куряне собрались в офисе компании, требуя объяснений.

В состав комиссии вошли председатель комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов, председатель комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко и представители государственной жилищной инспекции.

В «Квадре» выросшие суммы в квитанциях объясняют несколькими факторами. Во-первых, в январе среднесуточная температура была ниже декабрьской на полтора градуса. В связи с этим объёмы тепла, поставляемые потребителям, увеличились, что и отражено в квитанциях. Во-вторых, в связи с закрытием финансового года управляющие компании передали сведения не 20-23-го числа как обычно, а раньше – с 17 по 21 декабря. Поэтому в январе некоторые жители получили квитанции за большее количество дней.

Члены комиссии отметили, что несмотря на все приведённые доводы, повышение начислений не может быть обосновано во всех случаях. Есть множество домов, где плата увеличилась значительно (у некоторых на треть!).

В итоге жилинспекции поручено провести анализ домов, в которых начислено наибольшее количество теплоносителя. На это инспекции отвели два дня. Кроме того, в администрации региона заверили, что жилинспекция рассмотрит каждое поступившее обращение от граждан индивидуально.