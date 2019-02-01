Старовойт прокомментировал информацию о ремонте здания Домма Советов и памятника Ленину

Роман Старовойт прокомментировал информацию о ремонте здания Домма Советов за 50 миллионов. Постановление врио губернатора накануне опубликовало издание «Друг для друга».

«Цифра в опубликованном документе — это максимум, предусмотренный утверждённым в конце прошлого года бюджетом области на 2019 год. Здание Администрации находится не в самом лучшем состоянии. Здесь работают жители Курска, и улучшение условий их труда также считаю своей задачей. Однако перед началом каких-либо ремонтных работ будет проведена экспертиза здания и его коммуникаций, которая, кстати, подлежит опубликованию», - написал Старовойт на своей странице ВКонтакте.

Далее он отмечает: «По оценке специалистов, стоимость может составить порядка 5-7% от общей суммы заложенных средств (то есть 3,5 миллиона - ред.). Только после этого начнётся ремонт. Планируется, что в этом году он коснётся только мест общего пользования. В первую очередь потому, что тратить бюджетные средства в таких объемах сейчас не целесообразно. Нам есть куда их направить».

Также глава региона высказался по поводу ремонта памятника Ленину на Красной площади за 10 миллионов. «Я отдал распоряжение провести дополнительную проверку: оправдан ли такой объём средств, чем мотивирована смета расходов и с чего вдруг такая срочность», пишет в посте Роман Владимирович. Результаты и выводы он пообещал предать широкой огласке.



