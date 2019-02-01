В Железногорске задержали закладчика с поличным - ему грозит 15 лет тюрьмы

В Железногорске наркополицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину застали с поличным на месте преступления, при попытке изготовить тайник-закладку. При досмотре у него обнаружили и изъяли около 20 гр. запрещённого вещества.





В ходе разбирательства стало известно, что 24-летний гражданин прибыл в Железногорск из Калужской области. Нуждаясь в денежных средствах, он нашёл себе подработку в Интернете. Мужчина работал на один из Интернет-магазинов по распространению наркотиков.





Закладчик проявлял повышенную осторожность, но всё равно попал в поле зрения оперативников, которые в дальнейшем изъяли сделанные злоумышленником закладки. преступник уже арестован. Возбуждено четыре уголовных дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.