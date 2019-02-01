поиск по сайту
 

    В Железногорске задержали закладчика с поличным - ему грозит 15 лет тюрьмы

    Сегодня, 15:58
    В Железногорске задержали закладчика с поличным - ему грозит 15 лет тюрьмы
    В Железногорске  наркополицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину застали с поличным на месте преступления, при попытке изготовить тайник-закладку. При досмотре у него обнаружили и изъяли около 20 гр. запрещённого вещества.

    В ходе разбирательства стало известно, что 24-летний гражданин прибыл в Железногорск из Калужской области. Нуждаясь в денежных средствах, он нашёл себе подработку в Интернете. Мужчина работал на один из Интернет-магазинов по распространению наркотиков.

    Закладчик проявлял повышенную осторожность, но всё равно попал в поле зрения оперативников, которые в дальнейшем изъяли сделанные злоумышленником закладки.  преступник уже арестован. Возбуждено четыре уголовных дела.  Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама