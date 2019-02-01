Курянка, пытаясь получить кредит, лишилась крупной суммы

Жительница Курчатова имела плохую кредитную историю и через интернет решила получить кредит, отправив заявку сразу нескольким банкам. От многих организаций сразу же получила отказ. Но через некоторое время ей перезвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и обрадовал женщину, сообщив, что кредит одобрен. В ходе переписки лже-сотрудник учреждения сообщил, что для получения кредита сначала необходимо произвести оплату за налоговый сбор, предоставление поручителя. Таким образом, женщина перевела 84 000 рублей на указанный номер счёта через банкомат. Деньги они обещали доставить на следующий день с курьером на автомобиле. Когда деньги не привезли и телефон сотрудника банка стал не доступен, тогда женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.





По данному факту проводится проверка.





Уважаемые граждане! Сотрудники полиции в очередной раз призывают к бдительности! Простота оформления онлайн-займов привлекает не только честных соискателей микрокредитов, но и мошенников. Чтобы не стать жертвой преступников, не пользуйтесь сайтами в интернете при оформлении кредита, а обращайтесь непосредственно в отделение банка.