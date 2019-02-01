поиск по сайту
 

    Под суд пойдёт владелец кафе, пытавшийся подкупить полицейского

    Сегодня, 16:16
    Под суд пойдёт владелец кафе, пытавшийся подкупить полицейского
    В Курской области отправится под суд владелец кафе, за то, что он пытался дать взятку сотруднику полиции. Прокурор Глушковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении  директора одного из местных кафе. Его  обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
    По данным прокуратуры, обвиняемый в принадлежащем ему кафе осуществлял реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих законность её производства, а также без лицензии на этот вид деятельности.
    В ноябре 2018 года незаконную деятельность пресекли полицейские.
    Желая избежать уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, мужчина попытался передать одному из полицейских 30 тыс. руб. в качестве взятки.
    Сотрудник полиции отказался от получения денег и вызвал оперативно-следственную группу.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама