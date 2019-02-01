Под суд пойдёт владелец кафе, пытавшийся подкупить полицейского

В Курской области отправится под суд владелец кафе, за то, что он пытался дать взятку сотруднику полиции. Прокурор Глушковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из местных кафе. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По данным прокуратуры, обвиняемый в принадлежащем ему кафе осуществлял реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих законность её производства, а также без лицензии на этот вид деятельности.

В ноябре 2018 года незаконную деятельность пресекли полицейские.

Желая избежать уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, мужчина попытался передать одному из полицейских 30 тыс. руб. в качестве взятки.

Сотрудник полиции отказался от получения денег и вызвал оперативно-следственную группу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.