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    В обладминистрации очередные перестановки: У Старовойта сменился пресс-секретарь

    Сегодня, 16:55
    В обладминистрации очередные перестановки: У Старовойта сменился пресс-секретарь
    В обладминистрации очередные перестановки. У Романа Старовойта новый пресс-секретарь. Это Анастасия Гурина. До этого она руководила пресс-службой в Министерстве транспорта Республики Крым. Известно, что Гурина также трудилась в пресс-службах Росавтодора и комитета дорожного хозяйства Крыма. Последнее место работы – руководитель пресс-службы Минтранса Крыма. Недолго проработавшая на должности пресс-секретаря главы региона Ирина Толмачёва продолжит трудовую деятельность в Комитете информации и печати Курской области.

     

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