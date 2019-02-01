В обладминистрации очередные перестановки: У Старовойта сменился пресс-секретарь
Сегодня, 16:55
В обладминистрации очередные перестановки. У Романа Старовойта новый пресс-секретарь. Это Анастасия Гурина. До этого она руководила пресс-службой в Министерстве транспорта Республики Крым. Известно, что Гурина также трудилась в пресс-службах Росавтодора и комитета дорожного хозяйства Крыма. Последнее место работы – руководитель пресс-службы Минтранса Крыма. Недолго проработавшая на должности пресс-секретаря главы региона Ирина Толмачёва продолжит трудовую деятельность в Комитете информации и печати Курской области.