Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники
Сегодня, 08:16
Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники. С 12:00 до 16:00 в Юго-Западном государственном университете будет работать II Региональная площадка Всемирного дня робототехники-2019.
Там пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию робототехники и цифровых технологий в среде школьников, студентов и молодых учёных региона.
Выставка робототехники и других технологий студентов и школьников города будет состоять из трёх секций:
- научно-популярная лекция «Современные нейротехнологии в мире»,
- практический мастер-класс в виде игры «Нейробой», в рамках которого школьники познакомятся с принципами взаимодействия человека и нейромашины,
- турнир между участниками и простейшей нейронной сетью.
Также в программе соревнования на интерактивном тренажёре, гонки и показательные выступления на квадрокоптерах.
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