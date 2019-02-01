Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники. С 12:00 до 16:00 в Юго-Западном государственном университете будет работать II Региональная площадка Всемирного дня робототехники-2019.

Там пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию робототехники и цифровых технологий в среде школьников, студентов и молодых учёных региона.

Выставка робототехники и других технологий студентов и школьников города будет состоять из трёх секций:

- научно-популярная лекция «Современные нейротехнологии в мире»,

- практический мастер-класс в виде игры «Нейробой», в рамках которого школьники познакомятся с принципами взаимодействия человека и нейромашины,

- турнир между участниками и простейшей нейронной сетью.

Также в программе соревнования на интерактивном тренажёре, гонки и показательные выступления на квадрокоптерах.