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    Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники

    Сегодня, 08:16
    Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники
    Сегодня в Курске отметят Всемирный день робототехники. С 12:00 до 16:00 в Юго-Западном государственном университете будет работать II Региональная площадка Всемирного дня робототехники-2019. 
    Там пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию робототехники и цифровых технологий в среде школьников, студентов и молодых учёных региона. 
    Выставка робототехники и других технологий студентов и школьников города будет состоять из трёх секций:
    - научно-популярная лекция «Современные нейротехнологии в мире»,
    - практический мастер-класс в виде игры «Нейробой», в рамках которого школьники познакомятся с принципами взаимодействия человека и нейромашины,
    - турнир между участниками и простейшей нейронной сетью.
    Также в программе соревнования на интерактивном тренажёре, гонки и показательные выступления на квадрокоптерах.

     

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