Курские управляющие компании не справляются с убркой снега
Сегодня, 17:35
Управляющие компании не справляются с уборкой снега и наледи. При осмотре почти 600 дворов и 170 контейнерных площадок жилинспекция обнаружила 455 нарушений. Специалисты в ходе рейдов проверяли, как «управляйки» расчищают от снега придомовые территории, посыпают антигололёдной смесью пешеходные дорожки и входов в подъезды, своевременной ликвидацией наледи на кровлях жилых домов, а также следят за состоянием контейнерные площадки. Письма с требованием устранить нарушения получили: ООО «ДЭЗ», ООО «СпецстройКурск», ООО УК «КомЦентр», ООО УК «КурскЦентр», ООО «Курский двор», ООО УК «Парковая», ООО «Курск-жилсервис», ООО «Спецстрой Курск», ООО «УК Курска» и ООО УК «Виктория».