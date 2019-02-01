Курским предпринимателям звонят мошенники от имени Роспотребнадзора

Курский Роспотребнадзор предупреждает о многочисленных случаях мошенничества. Курским предпринимателям звонят неустановленные лица и говорят, что они являются сотрудниками ведомства и что в ближайшее время планируется проверка фирмы. Для того, чтобы она прошла без проблем, предлагается купить разную полиграфическую продукцию через курьера. Речь идёт о «Законе о защите прав потребителя», «Правилах продажи» и других документах, необходимых для оформления уголка потребителя. Покупать это всё предлагается через курьера.

Управление Роспотребнадзора по Курской области официально заявляет, что государственный надзорный орган продажами не занимается, а всю информацию о графике проверок можно получить по телефону «горячей линии» ведомства по номеру (4712) 58-71-86. Если вы получили подобное предложение, направьте информацию в областное управление Роспотребнадзора и обратитесь в правоохранительные органы.