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    Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%

    Сегодня, 10:40
    Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
    Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%. На 1 января 2019 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк на счетах частных клиентов хранилось 583,9 млрд рублей. Это свидетельствует о высоком доверии клиентов.
    С 1 февраля 2019 года Сбербанк повысил ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составило от 0,15 до 0,60 процентного пункта. 
    Банк также запустил новый промовклад в рублях «Лови выгоду». Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.
    Вклад «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 марта 2019 года включительно.
    Повышение процентных ставок по вкладам будет способствовать дальнейшему росту показателей привлечения средств частных клиентов, в том числе в Центральном Черноземье.

     

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