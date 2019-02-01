В Курскэнерго подвели итоги работы по снижению дебиторской задолженности в 2018 году

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2018 году.





Предприятием реализован комплекс мероприятий по возврату долгов как в сотрудничестве с руководством области, c использованием потенциала рабочей группы по вопросам принятия мер по минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и в рамках последовательно проводимой претензионно-исковой работы.





Принимаемые меры принесли ожидаемый результат. В 2018 году Курскэнерго удалось взыскать с должников 188 млн рублей с учетом образовавшейся пени. Так, одним из крупных должников, МУП «Горводоканал» МО г. Железногорска уровень просроченной дебиторской задолженности снижен на 31 млн рублей. Более 22 млн рублей долга погашены ОАО «Оборонэнергосбыт», свыше16 млн рублей – АО «Атомэнергосбыт». Полностью погашена задолженность в размере 119 млн рублей перед Курскэнерго ООО «РЭК», МУП «Гортеплосеть» г. Железногорска.





На данный момент в судах различных инстанций находится 96 исков за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму 73 млн рублей. На принудительное исполнение в службу судебных приставов передано 8 исполнительных листов на общую сумму 30 млн рублей.





Взыскиваемые с неплательщиков средства направляются в первую очередь на финансирование основных мероприятий производственной деятельности. Таким образом, эффективное развитие сетевой инфраструктуры региона, напрямую связано с соблюдением потребителями платежной дисциплины, поэтому работа по взысканию дебиторской задолженности филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» будет продолжена в рамках законодательства РФ.