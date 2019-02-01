Курянку осудили за ложный донос

Жительница Конышевского района Курской области получила 1 год условно за ложный донос. Женщина оговорила своего знакомого. Как сообщили в областной прокуратуре, в дежурную часть она принесла заявление об изнасиловании. Через некоторое время она обратилась в полицию с заявлением о том, что привлекать к уголовной ответственности знакомого не желает, поскольку изнасилования не было.

Правоохранители провели проверку. Дело об изнасиловании возбуждать не стали. Зато возбудило уголовное дело в отношении женщины – по статье «Совершение заведомо ложного доноса, соединённого с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Суд уже вынес приговор: 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.