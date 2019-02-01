В Курской области осудили 56 взяточников

В 2018 году в Курской области зарегистрировано 188 преступлений коррупционной направленности, 64 из них связаны с взяточничеством. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 56 лиц. Среди них 11 глав муниципальных образований, 6 должностных лиц правоохранительных органов, 7 государственных и муниципальных служащих, 10 сотрудников государственных, муниципальных учреждений и предприятий и др.

Реальное лишение свободы получили 9 лиц, остальные отделались штрафами, обязательными работами, кого-то лишили права занимать определённые должности, некоторые получили условный срок.

Кроме того, в целях противодействия коррупции должностными лицами органов власти и местного самоуправления установлено более 250 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей. Среди них 27 ситуаций конфликта интересов, нарушения запрета на совместную службу родственников в условиях подчинённости, получение вознаграждения в связи с исполнением должностных обязанностей, неуведомление о склонении к коррупции, участие в управлении хозяйствующим субъектом.

Вопреки требованиям закона о недопущении конфликта интересов дознаватель одного из территориальных органов внутренних дел проводила проверку по обстоятельствам, участником которых был её отец.

Также главами ряда муниципальных образований на должности директоров подведомственных муниципальных учреждений приняты их родственники.

Напнимер, заместитель главы администрации Сеймского округа являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, учредителем которого была его супруга.

В нарушение запрета на совместную службу родственников в условиях подчинённости в комитете архитектуры и градостроительства Курска на должности начальника отдела состоял зять председателя комитета.

Нарушения устранены, - отметили в региональной прокуратуре.

В целях возмещения ущерба заявлено 29 исков на сумму более 37 млн. руб.

Всего в 2018 году выявлено 1763 нарушения законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения внесено 701 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 748 лиц. По протестам прокурора приведён в соответствие с законом 371 правовой акт. В суды направлено 42 заявления о восстановлении нарушенных прав граждан и интересов государства, на основании постановлений прокуроров возбуждено 25 уголовных дел, 45 лиц привлечены к административной ответственности.