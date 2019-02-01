Курское «Динамо» потерпело первое поражение в Евролиге

Курское «Динамо» потерпело первое поражение в этом сезоне женской Евролиги. В среду «було-голубые» уступили в домашнем матче финалисту прошлого года — венгерскому клубу «Шопрон» со счётом 83:93. Исход игры решился в овертайме. Следующую встречу Евролиги команда Лукаса Мондело также проведёт дома. 13 февраля в курск приедет испанская «Авенида». А уже в это воскресенье, 10 февраля курянки сразятся с одноклубницами из Новосибирска в рамках российской регулярки.



