поиск по сайту
 

    Курское «Динамо» потерпело первое поражение в Евролиге

    Сегодня, 12:30
    Курское «Динамо» потерпело первое поражение в Евролиге
    Курское «Динамо»  потерпело первое поражение в этом сезоне женской Евролиги. В среду «було-голубые» уступили в домашнем матче финалисту прошлого года — венгерскому клубу «Шопрон» со счётом 83:93. Исход игры решился в овертайме. Следующую встречу Евролиги команда Лукаса Мондело также проведёт дома. 13 февраля в курск приедет испанская «Авенида». А уже в это воскресенье, 10 февраля курянки сразятся с одноклубницами из Новосибирска в рамках российской регулярки. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама