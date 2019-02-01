В «Авангарде» новый полузащитник

Курский футбольный клуб «Авангард» подписал контракт с полузащитником Виталием Федотовым. Игрок родом из Донецка. Выступал за клубы трёх стран — Украины, России и Латвии, а также в украинской молодёжке. В украинской суперлиге Федотов провел 101 матч, забил 7 голов, выступая за команды «Шахтер» (Донецк), «Ильичёвец» (Мариуполь), «Металлург» (Донецк).

В России полузащитник выступал за «Арсенал» (Тула) и «СКА-Хабаровск».

Также вернулся в команду Александр Трошечкин, который в зимнее межсезонье провёл 3 матча в составе "Ростова" в розыгрыше Кубка Матч Премьер. В ближайшие дни Трошечкин подпишет контракт с "Авангардом" до конца сезона, - отмечается на сайте клуба. Полузащитник уже присоединился к команде и поможет сине-белым побороться за Кубок ФНЛ.

Напомним, что Александр в нынешнем сезоне провёл в составе "Авангарда" 15 игр и отметился 3 забитыми мячами.