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    В «Авангарде» новый полузащитник

    Сегодня, 13:22
    В «Авангарде» новый полузащитник
    Курский футбольный клуб «Авангард» подписал контракт с полузащитником Виталием Федотовым. Игрок родом из Донецка. Выступал за клубы трёх стран — Украины, России и Латвии, а также в украинской молодёжке. В украинской суперлиге Федотов провел 101 матч, забил 7 голов, выступая за команды «Шахтер» (Донецк), «Ильичёвец» (Мариуполь), «Металлург» (Донецк). 
    В России полузащитник выступал за «Арсенал» (Тула) и «СКА-Хабаровск».
    Также вернулся в команду Александр Трошечкин, который в зимнее межсезонье провёл 3 матча в составе "Ростова" в розыгрыше Кубка Матч Премьер. В ближайшие дни Трошечкин подпишет контракт с "Авангардом" до конца сезона, - отмечается на сайте клуба. Полузащитник уже присоединился к команде и поможет сине-белым побороться за Кубок ФНЛ.  
    Напомним, что Александр в нынешнем сезоне провёл в составе "Авангарда" 15 игр и отметился 3 забитыми мячами.

     

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