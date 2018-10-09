Названа дата перечисления ежемесячных соцвыплат многодетным семьям

Прокуратурой Курской области обратила внимание на то, что в Правилах, регулирующих назначение и перечисление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребёнка, утвержденных постановлением облдминистрации, не указан конкретный срок перечисления выплаты.

Как пояснили в ведомстве, такие пробелы приводят к обеспокоенности получателей, относящихся к категории многодетных семей, люди обращаются в органы государственной власти в связи с отступлением от сложившихся на практике сроков их получения.

По предложению прокуратуры пробел в местном законодательстве устранили. Постановление дополнили положениями, обязывающими комитет социального обеспечения Курской области осуществлять ежемесячную выплату не позднее 26 числа каждого месяца.