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    Названа дата перечисления ежемесячных соцвыплат многодетным семьям

    Сегодня, 12:56
    Названа дата перечисления ежемесячных соцвыплат многодетным семьям
    Прокуратурой Курской области обратила внимание на то, что в Правилах, регулирующих назначение и перечисление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребёнка, утвержденных постановлением облдминистрации, не указан конкретный срок перечисления выплаты.
    Как пояснили в ведомстве, такие пробелы приводят к обеспокоенности получателей, относящихся к категории многодетных семей, люди обращаются в органы государственной власти в связи с отступлением от сложившихся на практике сроков их получения.
    По предложению прокуратуры пробел в местном законодательстве устранили. Постановление дополнили положениями, обязывающими комитет социального обеспечения Курской области осуществлять ежемесячную выплату не позднее 26 числа каждого месяца.

     

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