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    Курянин сорвал погоны у полицейского

    Сегодня, 14:18
    Курянин сорвал погоны у полицейского
    Житель посёлка Конышёвка Курской области отправится под суд за оскорбление участкового. 
    Как рассказали в прокуратуре области, курянин совершил административное правонарушение. Когда его в связи с этим  доставили в полицию, он схватил женщину-участкового за форменную куртку, сорвал погон и стал публично её оскорблять. 
    Сначала следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления. 
    В прокуратуре это решение отменили. В отношении дебошира возбуждили уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», которые соединены в одном производстве.
    Прокурор Конышёвского района утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

     

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