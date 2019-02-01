Курянин сорвал погоны у полицейского

Житель посёлка Конышёвка Курской области отправится под суд за оскорбление участкового.

Как рассказали в прокуратуре области, курянин совершил административное правонарушение. Когда его в связи с этим доставили в полицию, он схватил женщину-участкового за форменную куртку, сорвал погон и стал публично её оскорблять.

Сначала следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

В прокуратуре это решение отменили. В отношении дебошира возбуждили уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», которые соединены в одном производстве.

Прокурор Конышёвского района утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.